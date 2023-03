Crosetto a Tokyo al vertice della difesa di Giappone, Italia e UK

"Italia, Regno Unito e Giappone sono uniti dallo stesso destino e oggi abbiamo posato una pietra per costruire un futuro importante insieme". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'incontro a Tokyo con il ministro del Giappone, Yasukazu Hamada, e il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, Ben Wallace. "Una volta Indo-Pacifico e Mediterraneo erano aree considerate lontane tra loro. Oggi, invece, il mondo è diventato sempre più piccolo, le crisi sono aumentate e probabilmente in questo decennio la situazione peggiorerà. Il futuro del Mediterraneo dipende da ciò che succede nell'Indo Pacifico e viceversa - ha aggiunto Crosetto - . Per questo motivo le nostre nazioni devono lavorare e cooperare insieme. Soltanto unendo le forze riusciremo a contrastare la grandezza dei problemi e le sfide future". Al centro dell'incontro c'è stato il rafforzamento del partenariato e il programma Global Combat Air Programme (Gcap), il cui Memorandum of Cooperation (MoC) tra i tre Paesi è stato firmato lo scorso 16 dicembre sulla base delle solide e durature relazioni tra i tre Paesi, fondate sui valori di libertà, democrazia, diritti umani e stato di diritto. "Il Gcap - ha sottolineato Crosetto - è una scelta industriale, tecnologica ma è, prima di tutto, una scelta politica di tre importanti Nazioni che hanno deciso di intraprendere un percorso comune che permetterà alle rispettive Forze armate di cooperare insieme in diversi ambiti. È un accordo di grande rilevanza raggiunto in un delicato momento geopolitico", ha aggiunto il ministro evidenziando che "le nostre tre Nazioni rafforzano così la loro cooperazione in un progetto che avrà importanti ricadute nel campo tecnologico, dell'innovazione, ricerca e sviluppo nel settore dell'aerospazio, della difesa e sicurezza". Il Gcap, programma per un nuovo velivolo di sesta generazione, come ha ricordato Crosetto, potrà allargarsi anche ad altri Paesi: "porterà un insieme di capacità senza precedenti che risulteranno fondamentali per il mantenimento della stabilità globale, creando i presupposti necessari a garantire lo sviluppo continuo nel campo della difesa per i decenni a venire".