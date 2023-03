Crosetto dopo le parole sulla Wagner: “Non ci sono taglie su di me”

"Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto", ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, smentendo così le voci di una taglia da 15 milioni di dollari posta su di lui dalla brigata Wagner, composta da mercenari russi capeggiati dall'oligarca Evgeny Prigozhin. La vicenda era emersa dopo le parole di Crosetto che aveva indicato la strategia della Wagner in Africa come una delle cause alla base dell'incremento dei flussi migratori verso l'Italia. (GUERRA IN UCRAINA, LA DIRETTA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)