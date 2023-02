La Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha negato con 10 voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italiai, 3 contrari (due del Pd e uno del M5S) e due astenuti, Ivan Scalfarotto di Iv-Az e Ilaria Cucchi (Avs), l’autorizzazione a procedere contro il leader della Lega Matteo Salvini, imputato di diffamazione a Milano. I senatori, guidati dal presidente Dario Franceschini, oggi assente, erano chiamati a decidere se le frasi postate sui social dall'allora ministro dell'Interno, rivolte a Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca impegnata nel Mediterraneo nel soccorso dei migranti attengono o no alla sfera dell’insindacabilità di cui gode in qualità di senatore. La richiesta approderà in Aula per la decisione definitiva.