Sicilia, Totò Cuffaro potrà ricandidarsi: estinta interdizione

L'ex governatore della Sicilia era stato condannato a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. "So di aver commesso molti errori e per i quali ho pagato un prezzo altissimo"

L'ex Governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo la completa riabilitazione. Lo ha reso noto lo stesso Cuffaro, condannato a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, sottolineando che è stata dichiarata "estinta" la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dunque potrà ricandidarsi. "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia - dichiara in una nota Cuffaro, attuale commissario regionale della Dc - Amo questa terra e amo la politica. So di aver commesso molti errori e per i quali ho pagato un prezzo altissimo".