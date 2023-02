Centrosinistra unito contro il governo, diviso alle Regionali

La compattezza trovata sul caso Cospito-Donzelli-Delmastro non è la stessa con la quale il centrosinistra si presenta all'appuntamento col voto, per il quale ha scelto uno schema di alleanze a "geometria variabile". Gli accordi stretti in una regione, cioè, non valgono per l'altra. Anzi, partiti uniti a sostegno di un candidato in Lombardia si ritrovano avversari nel Lazio

Nella corsa per la poltrona di presidente della Regione Lombardia, Pd e Movimento 5 stelle sostengono insieme il candidato Pierfrancesco Majorino, mentre il Terzo Polo appoggia Letizia Moratti; nel Lazio, invece, sono i 5 stelle a correre in proprio con Donatella Bianchi, sostenuta anche dal Polo Progressista e Sinistra Ecologista, mentre il candidato del Pd Alessio D'amato è appoggiato da Terzo Polo e da Europa Verde Bonelli.

Regionali e primarie, appuntamenti che possono cambiare gli equilibri

I risultati elettorali, dunque, potrebbero avere un peso nel ridisegnare gli equilibri delle alleanze a livello nazionale e anche il futuro assetto del Pd, alle prese con le primarie per la scelta del nuovo segretario, inciderà non poco. "Con il Pd, che rappresenta tante cose, per esperienza bisogna essere molto cauti: vediamo cosa uscirà dal Congresso", dice infatti il presidente dei 5 stelle Giuseppe Conte. E, del resto, dal Terzo Polo lo stesso leader di Azione rimarca ancora una volta le distanze dal Movimento e avverte: "Non c'è unità nel centrosinistra. Le coalizioni si fanno per governare, non per non far governare gli altri. Altrimenti si finisce per avere un Paese - come è sempre stato - in cui si vota solo contro. E poi il Paese peggiora".

Congresso Pd, verso le primarie: ormai una sfida a due

Dal Congresso del Pd ormai aperto ufficialmente col voto dei circoli - e quindi degli iscritti - per scegliere i due candidati che andranno al ballottaggio finale, i primi dati ufficiali confermano che per la guida del partito la sfida è fra Stefano Bonaccini, in testa con un certo distacco, ed Elly Schlein. Le operazioni di voto continueranno fino a domenica, solo in Lazio e Lombardia si andrà avanti fino al 19 febbraio a causa delle concomitanti elezioni regionali.