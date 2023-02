"L'articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa nel quale si sostiene che io vorrei 'insegnare a sparare nelle scuole' è ridicolo e infondato. La chiacchierata tra me e il generale Federici, consigliere militare del Presidente Meloni, che il giornalista di La Stampa crede di aver carpito come uno scoop, verteva su tutt'altro. La necessità di fornire maggiori risorse per l'addestramento di Forze armate e Forze di polizia e oltre a ciò l'ipotesi di prevedere un canale privilegiato di assunzione in questi corpi dello Stato per gli atleti di discipline sportive reputate attinenti, anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo e discipline di tiro. Due misure alle quali lavoreremo al più presto", ha detto il senatore di Fratelli d'Italia.

Le opposizioni: “Messaggio grave”

Il retroscena, pur nettamente smentito, accende comunque le critiche delle opposizioni. Un messaggio "grave", una "destra dal grilletto facile". E ancora: "Un clamore di armi" o "ecco le priorità per la scuola della Meloni" fino a chi si chiede "a quando le adunate del sabato". Il tesoriere di +Europa, Alfonso Maria Gallo, vede l'idea di introdurre come disciplina sportiva scolastica il tiro a segno come qualcosa "per insegnare ai nostri giovani ad essere dei pistoleri provetti. Non ingegneri, non medici, non latinisti, storici o scienziati: pistoleri". "Con tutto il rispetto per la disciplina sportiva del tiro a segno - si chiede anche la capogruppo dem al Senato Simona Malpezzi -, ma davvero la priorità della destra per l'istruzione è insegnare ai ragazzi ad usare le armi? Valditara chiarisca". "Avete scambiato il Governo del Paese per un'assemblea del Fuan?", interviene con un tweet il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano preannunciando sul tema un'interrogazione parlamentare. "Ci mancava il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che propone di incrementare l'insegnamento del tiro a segno nelle scuole: non c'è che dire, una vera e sentita priorità per le famiglie italiane", ironizza il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, Matteo Richetti, sottolineando che "la vera emergenza è smettere di sparare stupidaggini perché la legislatura è ancora lunga". "Singolare e allucinante", per il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, l'idea del numero due di Giorgia Meloni che registra sulla scuola "prima l'umiliazione formativa di Valditara, poi l'alternanza scuola-lavoro alle basi militari, ora questo. Il tutto mentre la spesa militare torna a crescere senza freni".