Nato in una zona popolare di Roma, Alessio D'Amato è cresciuto politicamente a sinistra del Pd è entrato in giunta in quota Sinistra Italiana. Oliviero Diliberto lo ricorda a capo della federazione romana del Pdci nel suo quartiere. La sanità sempre al centro dei suoi interessi si laurea, quando governatore era Francesco Storace, con una tesi sugli aspetti critici della riforma sanitaria.

Gli incarichi

D'Amato, 55 anni, è dal 2018 assessore alla Sanità della Regione Lazio. Laureato in sociologia, dal 2005 al 2010 è membro della Commissione sanità e bilancio del Consiglio regionale del Lazio e della Commissione sicurezza sul lavoro. Dal 2008 al 2010 ricopre l’incarico di presidente della Commissione affari costituzionali e dal 2013 è a capo della cabina di regia della sanità laziale.

La politica e la gestione della pandemia

Dal 2019 uno dei protagonisti della lotta al Covid-19 nel Lazio, durante la pandemia si fa conoscere non solo come tecnico e acquisisce un ruolo più politico, imponendosi anche dal punto di vista mediatico. Famoso per aver importato il modello israeliano, ha fatto del Lazio un esempio virtuoso proprio nella gestione dell’emergenza: vaccinazioni anche di notte, predisposizione di strutture gigantesche, prima regione ad aprire alle prenotazioni anche per fascia d’età.



“È stata proprio la sfida della pandemia a convincermi di dover fare qualcosa di più, decidendo di candidarmi il prossimo 12 febbraio come presidente della nostra grande e bella regione”- scrive nella pagina di presentazione del suo sito – “Guidare la Regione è un impegno enorme, e non ho certo la presunzione di farcela da solo. Dovremo dare tutti una mano per continuare a cambiare, questa è la sfida".

Le alleanze

L'assessore alla sanità uscente è a capo della coalizione di centrosinistra che vede Pd e Terzo Polo insieme.