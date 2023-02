"Avendo una concezione alta della politica e del giornalismo, ritengo che non debbano mai cedere alle mistificazioni e alla strumentalizzazione della realtà, su questa vicenda ho trovato molta propaganda e poco rispetto della verità". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al question time alla Camera ha risposto a una interrogazione sulle sue parole su presunti stipendi della scuola differenziati tra Nord e Sud. Al contrario, ha ribadito il ministro, "ho detto che il contratto nazionale non verrà toccato".

"Tema prioritario quello degli stipendi di tutti gli insegnanti"

"Io - ha aggiunto Valditara - ho posto come tema prioritario quello degli stipendi di tutti gli insegnanti, ovunque. E ho detto che 'dobbiamo lanciare una grande sfida per trovare risorse per la scuola e soprattutto per gli insegnanti' poi parlando degli stipendi che sono molto, troppo bassi, ho affermato che dobbiamo trovare anche forme nuove ed ulteriori finanziamenti alla scuola a beneficio di tutto il personale".