Pd, Bonaccini: "Giarrusso chieda scusa prima di entrare nel partito"

Il candidato alla segretaria Pd, Stefano Bonaccini, pone una condizione all'ingresso dell'eurodeputato ex M5S, Dino Giarrusso. Dal palco di Milano, in chiusura della sua kermesse per le primarie, lo invita a scusarsi: "Siamo un partito aperto a chiunque, ma se Giarrusso vorrà entrare e iscriversi al Pd, prima di tutto chieda scusa a chi ha ferito in passato e dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito". Giarrusso però per ora tace e, raggiunto telefonicamente, dichiara: "Ci risentiamo tra qualche giorno". Il suo ingresso nel Pd, commenta Alessio D'Amato, che corre per il centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, "può essere anche un segnale utile per un voto disgiunto".