Fratelli d'Italia fa dietrofront. Il partito di Giorgia Meloni ha deciso di non inserire tra gli emendamenti del decreto Milleproroghe segnalati dal proprio gruppo al Senato quello che mirava ad eliminare la data del 31 dicembre 2023 per la validità delle concessioni balneari, prorogandole senza una fine certa. Un cambio di passo inaspettato, visto che la maggioranza sembrava decisa a procrastinare il termine, andando di fatto al braccio di ferro con Consiglio di Stato e Ue. "Abbiamo stilato una serie di emendamenti sul tema dei balneari ma abbiamo ora deciso di non segnalare il nostro, dopo che il governo ci ha fatto sapere che vi è un provvedimento in itinere, abbiamo avuto rassicurazioni su quella che resta una questione prioritaria", ha dichiarato all'Adnkronos Lavinia Mennuni, senatrice di FdI che aveva firmato l'emendamento.

Il caso

La storia sembrava aver preso una piega chiara: a causa dei 1.200 emendamenti al Milleproroghe presentati dai partiti nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato, i gruppi si erano impegnati a indicare entro lunedì alle 15 i "segnalati", cioè quelli che verranno davvero discussi e votati. Sembrava chiaro che tra questi ci fosse quello sul tema concessioni: le tre forze di maggioranza avevano infatti presentato decreti molto simili. Fratelli d’Italia aveva presentato due emendamenti, entrambi a firma Mennuni, con i quali cancellava e posticipava di un anno il termine ultimo per le concessioni, indicato da Consiglio di Stato e confermato dal ddl concorrenza del governo Draghi per la validità delle attuali concessioni. Simile a questo secondo emendamento è la proposta Fi-Lega, firmata da Licia Ronzulli, Maurizio Gasparri, Gianmarco Centinaio e Roberto Marti che fa slittare la proroga di due anni, al 31 dicembre 2025, ma mantiene un termine. Gli stessi Centinaio e Marti hanno presentato un altro emendamento che istituisce un tavolo tecnico presso il ministero delle Infrastrutture per varare la riforma, in attesa della quale rimangono valide le concessioni, senza un termine perentorio: proprio come prevede l'emendamento Mennuni. Ai dubbi di alcuni, come la sindaca di Rimini, Roberta Frisoni, aveva provato a rispondere il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Ho parlato con Giorgia Meloni e abbiamo un'idea che coincide, quindi conto che dopo l’estate questo sia un dossier che il nuovo governo andrà a chiudere". Parole che hanno preceduto il dietrofront del partito di maggioranza.