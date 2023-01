Salvini: "L' autonomia sarà una realtà entro il 2023"

"Manteremmo la parola data anche sul presidenzialismo", assicura il vicepremier, che alla presentazione della lista leghista per le regionali a Milano ribadisce la compattezza del governo: "Governeremo per altri 10 anni"

"La prima cosa che ho fatto stamattina è stata mandare gli auguri di buon compleanno a Giorgia Meloni". Così Matteo Salvini ha aperto il suo intervento al Palazzo delle Stelline di Milano per la presentazione dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Il vicepremier smorza le polemiche sulle tensioni di governo con queste parole: “"Si rassegni la sinistra governeremo, questo Paese per i prossimi 10 anni”. Poi assicura che “l'autonomia sarà una realtà entro il 2023".