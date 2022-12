Tanti i commenti dal mondo politico dopo le parole del capo dello Stato dal Quirinale. Palazzo Chigi informa di una telefonata tra il premier e il presidente della Repubblica. Meloni: condivido necessità concordia istituzionale, comune forte preoccupazione per il conflitto in Ucraina. Fontana: messaggio di sostegno e fiducia a italiani. La Russa: Mattarella conferma la sua guida saggia e illuminata. Giudizi molto positivi dai leader dei partiti

Dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella sono arrivate numerose reazioni dal mondo politico, tutte molto positive per le parole del capo dello Stato. Una nota di Palazzo Chigi riferisce che "nel corso di una telefonata al Presidente della Repubblica, che ha seguito il messaggio di Capodanno, il Presidente del Consiglio ha espresso gratitudine per l'incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige, dopo le elezioni politiche che per la prima volta vedono una donna alla guida del Governo".

Meloni: condivido necessità concordia istituzionale

La nota di Palazzo Chigi sulla telefonata del premier, Giorgia Meloni, al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, spiega che "nella comune forte preoccupazione per il conflitto in Ucraina, il Presidente Meloni ha condiviso le parole del Capo dello Stato sulle gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo e sulla necessità di concordia istituzionale nell'interesse dei giovani, delle donne, di chi lavora e guarda al futuro con fiducia. Ha quindi manifestato al Presidente Mattarella l'augurio più sincero per la prosecuzione del suo alto mandato”.

I messaggi di Fontana e La Russa

"Desidero rivolgere il mio ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo messaggio di sostegno e di fiducia a tutti gli italiani, in particolare alle giovani generazioni, richiamando lo spirito della nostra Costituzione”, afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Nel ricordo commosso del Papa emerito, Benedetto XVI, salutiamo dunque l'arrivo del 2023 con la speranza che sia un anno di pace e con la consapevolezza che il nostro grande Paese saprà affrontare le sfide che lo attendono con responsabilità e determinazione", conclude. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, dice invece: "Dal presidente Mattarella arriva un messaggio di altissimo profilo che abbraccia non solo le emergenze nazionali ed internazionali e le sfide che ci aspettano a cui occorre saper rispondere, ma che dedica anche spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto XVI e al dovere di mantenere come guida e bussola la Costituzione repubblicana nel suo 75esimo anniversario. Ultimo ma non ultimo, il suo sottolineare positivamente la guida di una donna a capo del nuovo governo eletto dal popolo. In sintesi un messaggio che conferma la guida saggia e illuminata del presidente Mattarella”.