“Qualcuno ha mentito e qualcuno ha violato il segreto di stato” denuncia Matteo Renzi su La7 parlando della vicenda sull'incontro all'autogrill con il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini. Un incontro che Matteo Renzi definisce " normale, di routine”. Poi continua: “Io non mi metterò mai ad alimentare una polemica sulle congetture" sta di fatto ribadisce l’ex premier che “violare il segreto di Stato porta a 24 anni di carcere”. Il politico infine afferma “Ho presentato in queste ore una denuncia di 39 pagine al Comando dei Carabinieri del Senato perché lo trasmetta al pubblico ministero che segue queste vicenda, in cui spiego perché questa storia non sta in piedi neanche con gli stecchetti”.

Renzi: “su Mancini presto si dirà che avevo ragione io”

"Io non insisterei sulla vicenda dell'Autogrill, perché non mi converrebbe mediaticamente, se non sapessi che presto arriverà qualcosa che farà dire :Renzi aveva ragione anche stavolta”. Quando un capo dell'intelligence autorizzato dai suoi vertici, vuole parlare con un parlamentare è chiaro che si parla di tutto" dichiara Matteo Renzi su La7 che ricorda che quando c’è stato l’incontro con Mancini era il periodo nel quale stava saltando il governo Conte. “Quello che aveva in testa Mancini chiedetelo a lui” ribadisce Renzi. “Siccome era un incontro per me di routine, credo che sia accaduto qualcosa e mi colpisce che Conte dica in una intervista di aver ricevuto il materiale dei servizi prima di quello che è uscito da Report” continua Renzi. "Io ho avuto su questa vicenda un massacro, un’onda di fango, e voglio dire che quelli che in questo periodo mi hanno ricoperto di fango sono chiamati, uno a uno, a rispondere del fango che mi hanno tirato” sottolinea il leader del Terzo Polo.