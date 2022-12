Pnrr, Giorgetti: "Centreremo gli obiettivi del 2022 entro fine anno"

Si lavora intensamente per conseguire i 55 obiettivi Pnrr del secondo semestre 2022, per poter presentare per tempo a Bruxelles la terza richiesta di pagamento. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giorgetti, ad un evento sul Piano. "Siamo già a buon punto e centreremo sicuramente anche questo traguardo". Il commissario Ue agli Affari economici, Gentiloni: "La missione della Ue ha visto un impegno straordinario, l'attuale governo sta lavorando bene come il precedente". Bruxelles è "pronta a collaborare per risolvere le strozzature, fondamentale per rendere l'attuazione possibile e vedere cosa vada corretto", ha spiegato ancora.