Migranti, Piantedosi: "Sbarchi? Negoziare accordi con Paesi di partenza"

Mondo

Migranti, Commissione Ue presenta piano in 20 punti: cosa prevede

'Non possiamo gestire la migrazione caso per caso, barca per barca”, ha detto la vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas. Bruxelles ha così lavorato a un documento in vista del Consiglio straordinario del prossimo 25 novembre 2022 sul tema. Si prevede una collaborazione più stretta tra Unione, organizzazioni internazionali e Paesi terzi, un rafforzamento del meccanismo europeo di solidarietà e un approccio più coordinato alla ricerca e al salvataggio in mare

La questione dei migranti resta al centro del dibattito europeo. In vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni del prossimo 25 novembre 2022, la Commissione Ue ha preparato e presentato al Consiglio "un piano d'azione dell'Ue diviso in 20 punti" pensati per affrontare "le sfide immediate e in corso" lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Lo scopo è quello di “ridurre la migrazione irregolare e non sicura”, trovare soluzione ai problemi nelle operazioni di ricerca e salvataggio e “rinforzare” i meccanismi di solidarietà tra i Paesi Ue

La Commissione propone quindi una serie di misure operative, sottolineando però come “soluzioni strutturali potranno essere trovate soltanto attraverso un accordo su tutto l’insieme di riforme in tema di asilo e immigrazione” che sono al momento in fase di negoziazione. “Non possiamo gestire la migrazione caso per caso, barca per barca”, ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, che tra le sue deleghe ha proprio quella alla migrazione