Sgarbi: "Il ponte sullo Stretto non si farà, è un miraggio"

Economia

Il neoministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato come prima cosa, dopo pochi minuti dalla nomina al dicastero, che “il Ponte sullo Stretto è tra i miei obiettivi. Se dopo 50 anni faremo partire il cantiere e i lavori, sarà un grande passo avanti per l’ingegneria nel mondo”

Sull’opera se ne discute dal 1876 con Giuseppe Zanardelli che proclamava che “sopra i flutti o sotto i flutti, la Sicilia sia unita al Continente”. Poi, il collegamento rapido tra Messina e Reggio Calabria è diventato uno deo cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi . Proprio il leader di FI, a fine agosto, come riporta il Corriere della Sera, ha ribadito di aver sempre ritenuto “che il Ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese”

Ma il Ponte sullo Stretto non sarebbe di facile realizzazione. Nel 2021 è stato diffuso uno studio condotto sui fondali marini dello Stretto di Messina e sulla sismo-tettonica dell’area, frutto di una collaborazione internazionale tra il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania, il Center for Ocean and Society-Institute of Geosciences dell’Università di Kiel in Germania e l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. (Nella foto: il rendering di un progetto)