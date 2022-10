Il segretario uscente ha deciso di riunire la direzione nazionale al Nazareno per impostare l'opposizione a Meloni. Dura la critica alle altre minoranze: "Il loro gioco è distinguersi da noi. Non so se Iv si può annoverare nell'opposizione"

La data sembra stabilita, anche se sarà ufficiale solo in mattinata, quando Letta riunirà la direzione nazionale del Pd . Il 12 marzo, quindi, ci saranno le primarie per scegliere il nuovo leader. "Non sarà l'ennesimo cambio di segretario, ma qualcosa di più profondo – ha precisato Letta -. Sarà a tutti gli effetti costituente e nascerà il nuovo Partito democratico".

Ancora non è tempo di candidati

Tanti esponenti dem avrebbero preferito anticipare la data delle primarie, tra questi c’è Stefano Bonaccini, in odore di candidatura. "Proverei ad anticipare e accelerare un po’ per evitare di dare l'idea che perdiamo mesi a discutere di noi, mentre c'è qualcun altro che si occupa di risolvere i problemi dei cittadini". Altri, proprio per trovare un profilo alternativo a Bonaccini hanno optato per prendere tempo. "Scegliere un segretario in provetta non fa bene al Pd e alla politica", sostiene Francesco Boccia.