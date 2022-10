Politica

Dopo le elezioni dei presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, continuano i passaggi parlamentari che portano verso il nuovo governo . Lunedì e martedì dovrebbero essere nominati i capigruppo, poi in settimana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe convocare le consultazioni per l’indicazione del nuovo presidente del Consiglio. Ecco tutti i passaggi istituzionali e di prassi necessari per trasformare le percentuali di voto in un governo in carica

CHI SALE AL COLLE - Sempre per prassi, salgono per primi al Quirinale gli ex presidenti della Repubblica (in questo caso ci potrebbe essere una telefonata con il presidente emerito Giorgio Napolitano), i due presidenti appena eletti delle Camere e poi i rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento. Solitamente vengono sentiti i capigruppo, a cui normalmente si uniscono i leader dei partiti. Le coalizioni possono presentarsi in un'unica delegazione o divisi per partito