Congresso Pd, per Bonaccini "non è il momento dei nomi”

L'Italia ha votato e la scelta è stata chiara. Il prossimo governo sarà di centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito italiano . A urne chiuse da poco, nelle prime ore del mattino, la leader Giorgia Meloni aveva già parlato di "un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia", dicendosi però "rammaricata per i dati su astensionismo. La sfida ora è tornare a far credere nelle istituzioni, troppi italiani ancora scelgono di non fidarsi. Bisogna ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini"

Il segretario del Pd, Enrico Letta , in conferenza stampa al Nazareno ha parlato di "un giorno triste per l'Italia e l'Europa ". Gli elettori "hanno scelto, una scelta chiara e netta, la destra, il governo avrà un governo di destra", ha detto. Il Pd, che farà "un' opposizione dura e intransigente ", seppur con un "risultato insoddisfacente", resta "il secondo partito del Paese", ha sottolineato Letta, che ha dato la responsabiltà della vittoria del centrodestra al "fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere Draghi"

I democratici, ha continuato Letta, non permetteranno "che l'Italia esca dal cuore dell'Europa, che si stacchi dai valori europei e che si stacchi dai valori costituenti della Costituzione". Il leader politico guarda poi al futuro: "nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito per accelerare il percorso che porterà a un congresso", dove però Letta non sarò candidato, ha annunciato lui stesso. Il leader dem si è detto "preoccupato" per "l'entusiasmo" dei sovranisti e per l'alta astensione che ha segnato questa tornata elettorale