Elezioni, Meloni: "Riformeremo il reddito di cittadinanza"

Economia

Bollette, bonus sociali a chi ha Reddito di cittadinanza: cosa sapere

Tra i beneficiari dei cosiddetti “bonus sociali per disagio economico” per elettricità, gas e acqua ci sono i nuclei familiari numerosi o con Idee basso, ma anche coloro che sono titolari di Rdc o Pensione di cittadinanza. Ecco quali sono i requisiti della misura e come si fa a ottenerla

La crisi energetica legata alla guerra in Ucraina ha fatto alzare i costi delle materie prime energetiche. Il caro bollette spaventa tante famiglie, già alle prese con l’impennata dell’inflazione. Elettricità e gas sono tra le voci di spesa che stanno incidendo di più nel bilancio familiare ma già da tempo sono stati istituiti i cosiddetti “bonus sociali per disagio economico”. Come ricorda Arera, dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto

Tra i requisiti per beneficiarne, il cittadino deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro (limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2022 è stato elevato a 12.000 euro), oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, o ancora deve appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza