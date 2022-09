La campagna elettorale tra reddito di cittadinanza, Sud e consenso

Vota Giuseppe. In un film degli anni sessanta, sentiremmo l’esortazione rimbalzare di sequenza in sequenza, fino alla liberatoria risata finale. Oggi è la voce che molti analisti credono levarsi da un Sud d’Italia innamorato del reddito di cittadinanza. Non solo gli analisti ci credono. Ci crede Giuseppe Conte, che in un successo da Roma in giù fonda la nascosta speranza di avvicinarsi di molto ai consensi del PD. E dice di crederci anche Enrico Letta, che invece di essere spaventato dalla prospettiva, quasi ci spera. All’ex alleato attribuisce il potere di togliere voti alla destra in quella parte d’Italia. E quindi quello di rendere contendibili, ma a favore dei democratici, un sacco di collegi uninominali. Conte spezza il gioco avversario, Letta fa goal. Niente di male, se non fosse che i due non giocano nella stessa squadra. Una specie di desistenza – che la legge non consentirebbe – ma involontaria e non sanzionabile. Se funzioni, si capirà tra un paio di settimane. Chiaro fin d’ora, invece, è che Conte ha capito che fare del reddito di cittadinanza il marchio di fabbrica del Movimento è la migliore mossa da fare. Meloni e Calenda ne parlano male. Gli altri, Letta in testa ma anche Berlusconi e addirittura Salvini dicono di volerlo mantenere ma cambiare, uguale ma diverso. Nessuno spiega bene come, perché nessuno sa fin dove ci si può spingere prima di perdere voti in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna. Conte ha l’originale e se lo tiene ben stretto. Quando i voti però saranno persi e guadagnati davvero e non nei sondaggi, si porrà il problema di farne o non farne strumento di sistema, anche a servizio del tasso di attività del paese. E qualcuno, il problema, dovrà risolverlo. (ELEZIONI- TUTTE LE NEWS IN DIRETTA) - (ELEZIONI POLITICHE - LA SFIDA DEL VOTO)