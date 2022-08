Sotto al tweet, accompagnato dalla foto di una bottiglia appena stappata, migliaia di persone hanno da subito lasciato commenti e critiche. In un secondo messaggio , Rizzo ha ribattuto: “Una provocazione dadaista e l’ipocrisia. Ci sono persone che muoiono per guerra, per fame, per infortuni, per vaccini. Ogni sacro giorno. Muore uno della banda dei globalizzatori. Metti una bottiglia di spumante, senza esplicitare un nome. Si scatena l’inferno. Di chi? Dei giornalini”. Il candidato alla Camera di “Italia sovrana e popolare”, inoltre, ha poi dichiarato all’Adnkronos: “È chiaro che la mia è una provocazione voluta, quasi di tipo dadaista, non sono mica stupido... Gorbaciov è un'icona della mondializzazione, del mainstream. Ha innescato il processo di globalizzazione che ci ha portato alla situazione attuale”.

Le reazioni

Del tweet di Rizzo ha parlato anche da Matteo Salvini. “Quando c'è la morte di mezzo, per me ci sono preghiera e rispetto. Mi spiace che qualcuno riesca a trovare il modo di fare polemica anche quando una persona vola in cielo: mi limito a non commentare", ha detto il leader leghista ai giornalisti a Palermo. È intervenuto anche Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista e candidato in Abruzzo: "Non commento Marco Rizzo, caricatura di ‘comunista’ horror che piace ai salotti che frequenta e gli garantiscono visibilità in tv. Uno che ha sostenuto il governo che bombardava la Serbia e si congratulava con Prodi per ingresso nell'euro, poi è diventato no Nato no Euro per fessi che abboccano. La tesi del tradimento di Gorbaciov l'ha già smontata Giulietto Chiesa che certo non era filoamericano".