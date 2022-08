In linea con il tema all’ordine del giorno del Meeting di Rimini “Democrazia e Verità” Giuliano Amato ha detto la “sua” verità distribuendo le “colpe” democraticamente. Per lui la politica di oggi non è all’altezza del suo compito. “Ho stima per chi si occupa di politica e la fa, quale che sia il nome che porta. Ma non posso non constatare che, per le ragioni che hanno portato alla fine dei grandi aggregatori sostituendoli con altri fondati su ideologie e estremismi che dividono piuttosto che unire, per come è ora la politica non sia attrezzata per il compito immane che abbiamo davanti”. Dopo aver citato la “società liquida” di Bauman, ha ricordato che nel secolo scorso presero vita i grandi partiti, “partiti che funzionarono per decenni: questo era il vero fattore che faceva funzionare la democrazia a favore di milioni e milioni di persone”. I partiti, ha osservato Amato, funzionarono, “furono i partiti politici che seppero convertire in un bene comune le aspettative di milioni di persone. Le democrazie attuali hanno perso questo differenziale: le vite individualizzate sono diventate domande, aspettative, pretese di diritti individuali” ha concluso il presidente della Corte Costituzionale.