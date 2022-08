Marcinelle, Mattarella: onorare italiani morti sul lavoro all'estero

Mondo

A Bois du Cazier, luogo della tragedia e oggi patrimonio Unesco, si tiene la cerimonia di ricordo delle vittime che sarà nuovamente in presenza dopo l'interruzione forzata dell'anno scorso dovuta al Covid. A rappresentare l'Italia, tra gli altri, il sottosegretario Della Vedova. Mattarella: 'Emblema di tutte le morti sul lavoro'

Sessantacinque anni dopo la tragedia in cui persero la vita 262 minatori di cui 136 italiani, il sito Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, ospita oggi la cerimonia di commemorazione nuovamente in presenza dopo l'interruzione forzata dell'anno scorso dovuta al Covid