Bonelli a Sky TG24: “Italia vive crisi sociale drammatica”

Il co-portavoce di Europa Verde: "Serve un atteggiamento di responsabilità". Sulle alleanze, dopo le polemiche con Calenda, spiega: "Attendiamo la valutazione del Pd". E al leader di Azione dice: "Non dimentichiamoci che l'avversario non è il M5s o i Verdi, è la destra"

La responsabilità "non è solo nostra, lo dico a Calenda, non dimentichiamoci che l'avversario non è il M5s o i Verdi, è la destra", aggiunge Bonelli dopo le polemiche con il leader di Azione che ha siglato l'intesa con il Pd di Enrico Letta. E poi precisa: "Noi abbiamo sempre detto che la legge elettorale pessima consente di presentare programmi per le singole liste, noi presenteremo il nostro, ma il mio appello è di avere un atteggiamento di grande responsabilità".