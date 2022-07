Politica

I partiti iniziano a preparare il terreno per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, fissate dopo la fine dell'esecutivo Draghi. Dal Partito democratico di Enrico Letta a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ecco le principali formazioni politiche che guardano al ritorno alle urne

Con l'annuncio delle prossime elezioni del 25 settembre e la caduta del governo di Mario Dragh i, i partiti politici iniziano a parlare di campagna elettorale e di possibili alleanze in viste del ritorno alle urne

Il Partito democratico (Pd) è guidato da Enrico Letta . Accademico e segretario del partito dal marzo 2021, Letta ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio tra il 2013 e il 2014. In vista delle elezioni politiche di settembre, seguite alla fine dell’esecutivo Draghi, il segretario ha dichiarato che “serve un impegno intelligente, unitario” all’interno del partito. Letta per ora esclude alleanze con chi ha fatto cadere il governo Draghi

Italia Viva (Iv) è il partito guidato da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito democratico. Il leader ha sottolineato che il partito sta lavorando alla campagna elettorale in vista del ritorno al voto, seguito alla crisi di governo. “Prepariamoci a correre, se qualcuno ci vuole, ci cerca. Noi abbiamo già pronti i 200 candidati sui 200 seggi. Anche il simbolo è pronto”, ha affermato. Secondo fonti interne al partito, Renzi chiederà a chi vuole sostenere l'area Draghi di dare un segnale