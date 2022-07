Renzi a Sky TG24: "Se Pd ci esclude è per rancori personali"

"Letta, in una intervista, ha detto 'Renzi no'. Se questa è la linea del Pd ne prendiamo atto, ma sono cose che riguardano rancori personali più che la politica". A parlare ai microfoni di Start, su Sky TG24, è il leader di Italia viva Matteo Renzi. Calenda? "Carlo deve decidere se allearsi con il Pd o fare una cosa centrale, se fa la seconda io lo preferisco, se sceglie il Pd, in bocca al lupo", afferma l'ex presidente del consiglio ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GIORNATA POLITICA - TUTTI I VIDEO SULLE PROSSIME ELEZIONI - LO SPECIALE SULLA CRISI ).

Responsabilità storica

approfondimento

I partiti politici italiani: simboli, progetti e chi sono i leader

"Chi ha mandato a casa Draghi deve sapere che pagherà una responsabilità storica” ha detto ancora Renzi. "La situazione economica del Paese e dell'Europa è molto seria, l'America va in recessione, l'Europa soffre, avrei preferito avere al volante dell'auto Italia Mario Draghi e non chiunque altro”. E ancora: "Il dibattito che la politica italiana sta facendo non è serio, sembra il gioco delle coppie. La situazione è problematica, ci sono inflazione, guerra, e la classe politica discute di come salvare tre poltrone, tre sedie. Gli incarichi sono importanti, ma vengono dopo le idee". “A destra hanno avuto idee diverse durante tutta la legislatura – ha spiegato Renzi - tant'è che hanno avuto posizioni diverse sui governi. Dall'altra parte, come si fa a tenere insieme chi non vuole il rigassificatore con chi vuole il nucleare?". "Parlando di ambiente - ricorda l'ex presidente del Consiglio - se non abbiamo autosufficienza energetica, è perché si sono messi tutti d'accordo contro di noi per non fare il tap e le trivelle. In quel gruppo lì c'erano la sinistra radicale, Salvini, Meloni e pezzi del Pd".