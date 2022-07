Crisi di governo, Renzi: "Draghi bis soluzione migliore"

"O Draghi bis o voto". Così Matteo Renzi in un’intervista al Corriere . L'ex premier afferma che "quello che è importante è che Draghi stia a Palazzo Chigi. E che venga in Aula senza fare trattative stile Prima Repubblica o vertici di pentapartito: deve fare un elenco prendere o lasciare". A quel punto "voglio vedere chi si assume la responsabilità di sfasciare tutto". Un'altra certezza per Renzi è l'antagonismo con il Movimento 5 stelle. "A me basta che alle prossime elezioni noi e i grillini staremo sue due fronti opposti", dichiara.

“Conte sta andando a fondo”

"Conte non sta andando fino in fondo, Conte sta più banalmente andando a fondo – dice Renzi a proposito del leader dei 5 Stelle – E trascina nell'abisso i pochi che gli sono rimasti vicini. La cosa drammatica è che questa scelta masochista fa male anche all'Italia, alle imprese, alle famiglie e non solo ai Cinque Stelle". "Se non sei capace, non sei capace. Punto. Puoi vincere un biglietto alla lotteria e fare il premier come accaduto a Conte. Ma poi la realtà ti presenta il conto e se non hai visione politica prima o poi la gente se ne accorge".