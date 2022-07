Una giornata convulsa

approfondimento

Crisi di governo, cosa potrebbe succedere adesso: le prossime tappe

Nel pomeriggio un colloquio di quasi un’ora, definito informale e senza decisioni che arrivava - ed era un segnale allarmante per chi nella maggioranza tifava per il prosieguo del Governo Draghi - subito dopo, praticamente contestuale al voto di fiducia in Senato. Quello atteso da tutti e dal premier in primis. Poi la riflessione, l’attesa, la pausa, il Consiglio dei ministri slittato. Le voci e le fughe di notizie. Dimissioni. Subito dopo rassegnate nelle mani del Capo dello Stato in un nuovo colloquio più ufficiale, il secondo tempo appunto, di 40 minuti al Colle. Dimissioni respinte. E invito - si legge nel comunicato della presidenza della Repubblica - a presentarsi davanti al Parlamento per valutare la situazione nella sede propria e comunicare quanto accaduto nella seduta del Senato sul Dl Aiuti che ha fatto venir meno le condizioni e il rapporto politico tra capo dell’esecutivo e maggioranza ma non la fiducia numerica che, invece - si fa notare - c’era e c’è. Di qui la necessità di una verifica politica e parlamentare. Ma anche il tentativo di evitare un salto nel buio in una fase che il Presidente Mattarella ha sempre lasciato intendere come delicata, tra autunno difficile alle porte, recrudescenza della pandemia, guerra in Ucraina, crisi energetica e soprattutto, quanto più a cuore del Presidente, le difficoltà delle famiglie tra inflazione e caro bollette.