Pd, Letta: "Serve un nuovo Ulivo per battere i populismi"

Un campo largo e la partecipazione dal di là della classe politica. Sono i punti di forza dell’ultimo risultato ai ballottaggi delle comunali secondo il segretario del Pd Enrico Letta, che guarda al "modello Ulivo". "L'Ulivo per me è sempre stato un modello – dice Letta, intervistato da La Stampa - perché ha avuto una grande capacità di partecipazione ed espansione andando oltre alla classe politica. È quel che mi piace di questo risultato, che è andato oltre i partiti. Due personaggi come Tommasi e Fiorita, un calciatore e un professore ai lati opposti dell'Italia, dicono che è quella la strada. Mettere in campo una nuova classe politica". "So benissimo-aggiunge - che non bisogna ripetere le cose del passato, nell'anno che abbiamo davanti dobbiamo elaborare un progetto, un nome, un programma e dei contenuti per una nuova coalizione".