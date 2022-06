Elezioni comunali, come sono andati i ballottaggi: l’analisi del voto

Le conseguenze nazionali

vedi anche

Ballottaggio comunali, Letta: "Risultato rafforza il governo"

Il risultato emerso è un importante successo per la strategia delle alleanze voluta da Pd e M5s che supera l'esame delle città e si candida a essere una coalizione in grado di competere - come ha rimarcato Letta - per le prossime elezioni politiche. Il segretario dem parla di “una grande vittoria del Pd e del centrosinistra". "Alla fine paga la linearità e la serietà: vinciamo perché la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Il campo largo è stato preso in giro ma questa strategia paga. Perde male il centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del centrosinistra, penso a Catanzaro", ha detto in una conferenza stampa al Nazareno, spiegando che ora il governo è più forte e che da domani si dovrà pensare alle elezioni politiche. Dal centrodestra Matteo Salvini aveva fiutato la sconfitta veronese: "Il fatto che Federico Sboarina abbia deciso di non apparentarsi con le liste di Flavio Tosi - aveva attaccato in un colloquio con La Stampa - è stato uno sbaglio clamoroso”. La Lega analizzerà il voto e ci potrebbe essere un forte fronte polemico nei confronti di Giorgia Meloni, accusata di non essere riuscita a creare le condizioni per cementare l'alleanza.