La consigliera regionale ha vinto il ballottaggio contro la sindaca uscente, Patrizia Barbieri del centrodestra. 48enne del Pd, ha vissuto 12 anni negli Usa. Tre mesi fa non voleva candidarsi per via della morte del figlio avvenuta in un tragico incidente lo scorso settembre

Chi è Katia Tarasconi

approfondimento

Ballottaggio elezioni Piacenza, il nuovo sindaco è Katia Tarasconi

Classe 74 , fisico esile, viso da ragazzina, doppio passaporto. La 48enne Katia Tarasconi è cresciuta fra Piacenza e gli Stati Uniti, dove ha vissuto per 12 anni. E’ stata assessore comunale nella precedente giunta di centrosinistra poi, alle regionali del 2020 è entrata in consiglio regionale. "Cosa ha fatto la differenza? Sicuramente stare in mezzo alla gente e ascoltare le loro richieste” ha detto la neo sindaca che nello scorso settembre ha perso il figlio 18enne Kristopher. "Io credo che mio figlio sarebbe molto orgoglioso vedendomi ora" aveva detto pochi giorni fa. Non voleva nemmeno candidarsi fino a tre mesi fa, quando il governatore Bonaccini la chiamò per strappare la città alla destra.