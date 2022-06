Urne chiuse e spoglio in corso a Sesto San Giovanni, dove i cittadini hanno votato oggi per il ballottaggio fra i due candidati sindaco Roberto Di Stefano e Michele Foggetta. Di Stefano è il primo cittadino uscente ed è sostenuto da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Di Stefano Sindaco e Amiamo Sesto), il secondo invece ha l’appoggio di Pd, M5S, Europa Verde Sinistra Italiana, Foggetta Sindaco e Città in Comune ( LE ELEZIONI IN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24 ).

I risultati del primo turno

approfondimento

Elezioni comunali 2022, com'è andata per i partiti: l'analisi

Al primo turno del 12 giugno, Di Stefano ha conquistato il 48,89% delle preferenze, mentre Foggetta il 38,43%. In vista del ballottaggio, il terzo classificato Paolo Vino (Giovani Sestesi e Lista popolare) - che ha raccolto il 6,27% dei voti - ha annunciato il suo apparentamento con Foggetta. Tra gli altri candidati, Silvio La Corte aveva già annunciato il suo appoggio alla coalizione di Foggetta, mentre Massimiliano Rosignoli (Sesto liberale e democratica) ed Eleonora Tempesta (Italexit) avevano chiarito che non avrebbero preso posizione. Pesa sul voto a Sesto la questione dello stadio del Milan: Di Stefano è favorevole, mentre Foggetta, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto: "Non siamo né a favore né contro. Abbiamo delle perplessità e chiediamo di valutare il progetto, ma non abbiamo certo paura di sederci al tavolo".