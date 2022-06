Elezioni comunali Monza, attesa per i risultati del ballottaggio

Urne chiuse e spoglio in corso a Monza, dove i cittadini hanno votato oggi per il ballottaggio fra i due candidati sindaco Dario Allevi e Paolo Pilotto. Allevi è il primo cittadino uscente ed è sostenuto da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con Dario Allevi), il secondo invece ha l’appoggio di forze del centrosinistra (Pd, Azione Calenda, Italia Viva, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, Psi, Europa Verde) (LE ELEZIONI IN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24).