Referendum, Calderoli: dispiace, ma la Lega ci ha messo la faccia

"Secondo me le battaglie più difficili sono quelle più nobili da combattere. In questo la Lega ci ha messo la faccia e rivendichiamo quello che abbiamo fatto". Lo ha detto il senatore della Lega, Roberto Calderoli, commentando dalla sede del partito in via Bellerio i risultati dei referendum sulla giustizia. "Lo faccio con orgoglio - ha aggiunto Calderoli - a fronte di più di 200 eventi organizzati in questo mese di campagna elettorale e di 1000 gazebo organizzati" (ELECTION DAY, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).