Elezioni comunali Verona, Tommasi: "I cittadini vogliono cambiare"

"Tante persone pensano che quello che è stato fatto fino ad adesso non sia sufficiente, che bisogna fare di più. Per farlo bisogna dare la possibilità ad altri di mettersi in gioco e soprattutto di esprimersi. Credo sia questo quello che respiriamo e che vogliamo far respirare nei prossimi 15 giorni per poi amministrare al meglio questa città che ha bisogno davvero di raccontarsi in un modo diverso e di essere più ambiziosa e orgogliosa. Di essere proiettata verso il futuro e non ferma al suo passato". Così Damiano Tommasi, candidato del centrosinistra a Verona, ha commentato in collegamento con Sky TG24 i primi exit-poll, che lo danno in vantaggio con una forchetta compresa fra il 37-41% (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE FOTO - L'AFFLUENZA).