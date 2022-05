Paolo Cirino Pomicino è stato protagonista de "L'Ospite", l'appuntamento politico del sabato di Sky TG24, condotto da Massimo Leoni. Al centro del botta e risposta con l'ex componente della Dc c'è stata la guerra in Ucraina e la lungimiranza, o la sua assenza, degli statisti. E a proposito dell'ipotesi di un viaggio in Russia del leader della Lega Matteo Salvini, Pomicino ha così commentato: "Un gioco da bambini, non voglio offendere, ma siamo alle comiche finali. Non deve andare lì solo per propaganda. Se ha canali importanati con Putin lo faccia. Ma lo faccia senza dirlo", ha detto l'ex ministro (GUERRA IN UCRAINA, SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - TUTTI I VIDEO DEGLI INVIATI DI SKY TG24 IN UCRAINA).