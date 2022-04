Ucraina, Bonino: "Putin verrà processato per crimini contro l'umanità"

La senatrice Emma Bonino, ex ministro degli esteri e commissaria Ue, in un'intervista a Repubblica, assicura che Putin sarà processato per crimini contro l'umanità. “Non resterà impunito, come non lo è stato Milosevic. La Corte penale internazionale si sta già muovendo” dichiara Bonino, che ha contribuito a scrivere lo statuto della Corte dell'Aja. "Putin è l’unico responsabile di questa aggressione violenta, non provocata ed ingiustificabile" per cui si arriverà a "spiccare un mandato di cattura, che sarà l'altro passo nell'isolamento del capo del Cremlino, come le sanzioni dal punto di vista economico" spiega l’ex ministra.