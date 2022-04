Orban a Roma, l'incontro con il Papa e poi con Salvini

In Vaticano il premier ungherese ha raccolto l’apprezzamento di Papa Francesco per la protezione garantita agli sfollati ucraini in fuga dalla guerra. Poi il colloquio con il leader leghista: "Piena sintonia"

Prima l’incontro con il Papa, poi nel pomeriggio quello con Salvini. Il premier ungherese Viktor Orban (fresco vincitore delle elezioni) ha trascorso la giornata a Roma. In Vaticano Orban ha raccolto l’apprezzamento di Papa Francesco per la protezione garantita agli sfollati ucraini in fuga dalla guerra. Orban ha chiesto al Pontefice di “sostenere i nostri sforzi per la pace”. E ha ribadito come la storia dell’Ungheria imponga che il Paese abbia una “particolare attenzione” per il Vaticano.

Dopo l’incontro con Papa Francesco, Orban ha visto per un’ora il leader della Lega Matteo Salvini. Il colloquio è avvenuto all'Accademia d'Ungheria a Roma: è stata l'occasione - riferisce una nota della Lega - soprattutto per fare il punto della situazione internazionale anche alla luce della guerra in Ucraina e dopo l'incontro tra Orban e il Santo Padre. Salvini si è complimentato con il Primo Ministro per il recente successo elettorale e soprattutto per le parole di Papa Francesco che ha lodato Budapest per l'impegno nell'accoglienza dei profughi ucraini.