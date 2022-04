Guerra in Ucraina, Gentiloni: "Quanto visto a Bucha merita reazione Ue"

Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo in Lussemburgo interviene sull’orrore di Bucha e sottolinea: "C'è una discussione in corso, la Commissione dice sempre che per noi nessuna misura è esclusa. Certamente quello che abbiamo tutti visto a Bucha merita una reazione ulteriore". Non è escluso che, dopo le atrocità di Bucha, l'Ue inserisca anche l'energia nel nuovo pacchetto delle sanzioni (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).