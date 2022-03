Il presidente della Repubblica Mattarella si taglia lo stipendio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decide di ridursi lo stipendio. La riduzione sarà di circa 60mila a ciò che dovrebbe spettargli secondo le norme. A Mattarella, secondo quanto riportano i quotidiani, toccherebbero 239mila euro lordi, ma il capo dello Stato avrebbe invece chiesto che la somma sia uguale al trattamento pensionistico che riceve dall'Inps per i suoi anni da professore universitario, ovvero 179mila euro annui.

Niente vitalizio

Già all'inizio del primo settennato, Mattarella aveva rinunciato all'adeguamento dell'assegno personale che avrebbe comportato un aumento di circa 16mila euro. Non solo. Il presidente della Repubblica continuerà a non percepire, né percepirà in futuro, il vitalizio, come ex parlamentare.