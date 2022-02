Le sanzioni sul settore dell’energia

“Sia le sanzioni in generale che quelle eventuali sul settore dell'energia - aggiunge - colpirebbero particolarmente il nostro Paese. In Europa, per essere esatti, colpirebbero soprattutto l'Italia e la Germania perché sono le economie che esportano più beni strumentali alla Russia. Se le sanzioni pongono limiti molto forti all'esportazione di tecnologie per l'industria, sicuramente l'Italia e la Germania ne avrebbero un danno, ma bisogna capire se anche la Russia ne avrebbe un danno. Certo per noi la perdita non sarebbe solo temporanea, per la durata delle sanzioni, perché i nostri clienti russi ci sostituirebbero con prodotti cinesi che poi sarebbe molto difficile scalzare. Se si guardano i dati, l'intensificazione dei rapporti di scambio fra Russia e Cina già oggi è impressionante”.

“Nulla è più prezioso dei valori democratici – prosegue l’ex presidente del Consiglio e della Commissione europea - ma dico solo, da vecchio professore di economia industriale, cosa succederebbe con le sanzioni.”