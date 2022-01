Il mandato dell’uscente Giancarlo Coraggio è scaduto ieri e oggi la Consulta si riunisce per scegliere il successore: il grande favorito è l’ex premier e attuale vicepresidente della Suprema corte, il cui nome però è ancora tra i ‘papabili’ per la corsa al Quirinale. Alle 12 il voto

Non c’è solo l’elezione del presidente della Repubblica (IL LIVE) in questo affollato sabato per le istituzioni: oggi infatti la Corte costituzionale si riunisce per eleggere il nuovo presidente. Il mandato dell’uscente Giancarlo Coraggio è scaduto ieri. Il grande favorito alla successione è Giuliano Amato, attuale vicepresidente della Consulta e giudice costituzionale con più anzianità.