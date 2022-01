Quirinale, Guerini: "Serve responsabilità per nome condiviso"

"Penso che non serva il muro contro muro, ma ragionare insieme e avere responsabilmente cura di un passaggio fondamentale per le istituzioni di questo Paese" ha detto il ministro della Difesa

"Mi auguro ci sia uno sforzo e responsabilità da parte di tutti per avere un'intesa larga su un nome condiviso". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, arrivando alla Camera assieme agli altri colleghi del Pd (QUIRINALE: LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

A chi gli domandava di un possibile incontro fra i partiti, Guerini ha risposto spiegando che "non servono operazioni unilaterali ma invece l'esigenza di fare uno scatto di generosità da parte di tutti. Mi auguro - ha aggiunto - che il confronto fra le forze politiche porti a sbloccare la situazione, penso che non serva il muro contro muro, ma ragionare insieme e avere responsabilmente cura di un passaggio fondamentale per le istituzioni di questo Paese".