"Chi nega l'efficacia del vaccino oggi, nega l'evidenza". Sono le parole di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli-Venezia Giulia, ospite di e-Venti su Sky TG24. Fedriga ha parlato anche della proroga dello stato d’emergenza e della prossima elezione del presidente della Repubblica.

"Friuli-Venezia Giulia dovrebbe restare gialla" Riguardo alla situazione in Friuli-Venezia Giulia, il governatore ha spiegato: "Le nostre previsioni ci dicono che dovremmo mantenere la zona gialla, e non scalare in zona arancione", a Natale e a inizio anno. "Stiamo vedendo - dopo la scorsa settimana, la settimana del picco - un calo dei contagi. Mi auguro che sia confermato nei prossimi giorni", ha aggiunto.

"Combattere il Covid tenendo aperte le attività" Fedriga ha parlato anche dello stato d'emergenza che è stato prorogato dal Consiglio dei ministri fino al 31 marzo 2022. "Le scelte erano due: non c'era solo la possibilità di prorogare lo stato di emergenza, ma anche di emanare dei decreti, senza prolungarlo, che andassero a coprire le necessità dello stato di emergenza", come la possibilità di assumere personale sanitario a tempo determinato. "Il governo ha scelto invece di fare il pacchetto unico dello stato di emergenza. Comprendiamo la scelta. Il mio suggerimento era per cercare di andare a mediare rispetto le necessità reali e il prolungamento di oltre due anni dello stato di emergenza, che deve fare il processo parlamentare ed è più difficile. Non lo vedo un dramma, l'importante è andare a combattere il Covid e tenere aperte le attività economiche", ha evidenziato.