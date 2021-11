Covid, sette deputati risultati positivi alla Camera

All'inizio si pensava fossero in quattro, in realtà sono sette i deputati risultati positivi al Covid alla Camera. Lo ha riferito all'Ansa uno dei partecipanti alla conferenza dei capigruppo. Secondo fonti parlamentari, si tratterebbe di casi riscontrati la scorsa settimana e che quindi ieri non si trovavano nell'aula di Montecitorio.

Al momento nessun allarmismo, come spiegato dal presidente Roberto Fico durante la riunione della conferenza dei capigruppo, per decidere il timing della fiducia posta dal governo sul ddl civile: "La situazione è sotto controllo e il monitoraggio resta costante", ha dichiarato.

Il ringraziamento della Cunial

Ieri la deputata No Vax del Gruppo Misto, Sara Cunial, ha tenuto un discorso alla Camera: "Voglio ringraziare questa istituzione, lei presidente e tutta la Camera che ha evidenziato come il Green Pass sia una misura burocratica e non sanitaria, permettendomi di essere qui a svolgere le mie funzioni ed il mio ruolo di parlamentare eletta". Alcuni giorni fa Cunial era stata riammessa a Montecitorio dopo che era stata sospesa in quanto si era rifiutata di esibire il Green Pass. Cunial può partecipare ai lavori della Camera, ma solo dalle postazioni poste nelle tribune, accedendovi attraverso un percorso predefinito. La decisione definitiva sul caso verrà presa il 1° dicembre, quando il ricorso di Cunial sarà esaminato dal Consiglio di giurisdizione della Camera.