Secondo la leader di FdI il Cavaliere ha "risposto per primo" all'appello di Letta per trattare insieme sul Quirinale e dunque, aggiunge, "'Io penso che Berlusconi non sia più interessato a questa partita''. Fonti di Forza Italia respigono accuse di "inciuci" con la sinistra

''Visto che Berlusconi è stato il primo a rispondere all'appello di Letta per trattare insieme il prossimo presidente della Repubblica, deduco che abbia deciso di fare un passo indietro...''. Risponde così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a chi le chiede della partita del Colle e della possibile candidatura di Silvio Berlusconi a nome del centrodestra. ''Io penso che Berlusconi non sia più interessato a questa partita'', insiste la leader di Fdi. Una frase che arriva subito all'orecchio di Arcore e scatena la reazione di Forza Italia, che rifiuta con nettezza l'accusa di 'inciuci' con la sinistra sul 'dopo Mattarella'.

Forza Italia: prematuro discutere oggi del Quirinale

Fonti del partito azzurro, a nome del Cav, chiariscono: ''E' assolutamente prematuro discutere oggi di Quirinale'' e i due piani, quello del confronto aperto con i leader della maggioranza sulla legge di bilancio e quello delle prossime elezioni del nuovo capo dello Stato ''non possono e non debbono assolutamente essere sovrapposti". Parole, riferiscono fonti azzurre, che lasciano trapelare una certa irritazione nei confronti di quella che viene definita una 'provocazione' dell'alleato.

La partita di Berlusconi

Berlusconi tace, ma, raccontano, non nasconde la speranza di potersi giocare le sue carte per il Colle, convinto che i numeri, pur ballerini, potrebbero tornare al momento opportuno. Magari alla quarta votazione, confida un esponente azzurro di lungo corso. L'ex premier riterrebbe poi in ogni caso importante partecipare al tavolo che conta e far valere il proprio 'peso' politico per poi poter dire che Forza Italia è stata in ogni caso determinante nella scelta del nuovo inquilino del Colle più alto di Roma.