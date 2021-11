Mattarella in Spagna: orizzonte europeo è nostro destino

"Quella fra i nostri Paesi è una comunità ideale, fondata oltre che su una fratellanza di eccezionale prossimità, sulla convinta adesione ai valori della democrazia liberale. Una comunità ideale proiettata in quell'orizzonte europeo che rappresenta il nostro destino". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di Stato offerta da re Felipe di Spagna a Madrid.

"Il Pnrr ci proietta nel futuro"

"La risposta alla pandemia ha mostrato quali passi sia possibile compiere nella Ue verso una piena cooperazione politica.Il Next Generation EU ci fornisce l'opportunità di costruire società più giuste e inclusive, proiettate nel futuro. In sede comunitaria, come nel G20 o nell'ambito delle Conferenze sul clima, Spagna e Italia devono continuare ad offrire il loro impulso, il loro contributo di pensiero, la loro comune sensibilità. I giovani, le nuove generazioni, ci chiedono di guardare, senza timidezze e reticenze, al futuro del pianeta", ha aggiunto.