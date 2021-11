Lega, Maroni: "Salvini? Giorgetti ha ragione, bisogna aderire al Ppe"

Uno dei fondatori della Lega e presidente della Consulta contro il Caporalato si è espresso sulla situazione del partito e del suo leader Condividi

"Giorgetti che è il più democristiano dei leghisti ha ragione: serve che la Lega aderisca al Ppe (Partito Popolare Europeo). Converrebbe anche a Salvini, che potrebbe prendere il posto di Silvio Berlusconi". A parlare è Roberto Maroni tra i fondatori della Lega e presidente della Consulta contro il Caporalato, in un’intervista a ‘La Repubblica’: "Così potrebbe diventare il leader di un centrodestra moderato in Italia in grado di dialogare con i partiti di centro che non hanno tanta forza. Lasciando a Giorgia Meloni il ruolo della destra".

"Salvini ascolta solo gli yes man" leggi anche Lega, Salvini alla riunione del Consiglio: “Ascolto tutti e decido” "Mi sembra che Salvini dia troppo poco ascolto a quelli che non la pensano come lui. Ascolta solo gli yes man di cui si circonda. Sono convinto che su questo terreno si possa recuperare. A patto che Salvini si rimetta ad ascoltare le sezioni, gli imprenditori, la gente. E quelli come Giorgetti che lo criticano, ma sanno fare politica", continua Maroni.