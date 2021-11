Meloni ha ribadito che FdI è contraria alla riforma del catasto che, "non deve portare a un aumento delle tasse sulla casa, perchè questo sarebbe drammatico". Sul fronte pensioni, la leader di FdI ha aggiunto che "a dicembre scadrà il contributo di solidarietà che era stato chiesto ai pensionati molto, molto più fortunati di quelli che vanno in pensione oggi o dei giovani di domani: chiediamo che si reintroduca il contributo di solidarietà e abbiamo portato al presidente Draghi la nostra

Altro argomento il reddito di cittadinanza: "Fdi è sempre stata contraria al reddito di cittadinanza, riteniamo necessario - aggiunge la Meloni - che almeno si possano mettere dei paletti. Circa 50 milioni di euro (relativi all’ultima inchiesta scoppiata a Roma) finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto, quei soldi devono andare ai più sfortunati, come chi ad oggi percepisce pensioni di

Stato di emergenza e green pass

Per quanto riguarda l’emergenza Covid Meloni aggiunge: "Sullo stato di emergenza il premier ha detto di non avere ancora deciso, per vedere qual è l'andamento della stagione più' fredda. Comunque l'Italia è uno dei Paesi in cui l'uso del green pass è stato più incisivo. Ma o il green pass funziona e allora non c'è bisogno di prorogare lo stato di emergenza, o c'è bisogno di prorogare lo stato di emergenza e allora il green pass non funziona e allora qualcuno deve rivedere questa scelta”.